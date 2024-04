L'ad dell'Inter è un fiume in piena a fine gara: "Inzaghi e Lautaro? Per il loro rinnovo non ci sarà problema". Su questa stagione vincente: "Bravi a sostituire i partenti". Sul futuro: "Il difficile sarà riconfermarsi per questo dovremo ripartire con grande umiltà". Su Zhang: "La dedica è per lui, ha voglia di proseguire al comando dell'Inter" LO SPECIALE SCUDETTO

C'è grande felicità nelle parole di Beppe Marotta che festeggia l'ennesimo Scudetto della sua carriera con una dedica particolare: "Era un obiettivo che cercavamo, la dedica principale è per il nostro presidente Steven Zhang che ha sofferto tanto con noi anche se non è qui e poi ai nostri straordinari tifosi. Dopodiché complimenti a Simone Inzaghi che è il leader di questo gruppo, a tutti i miei collaboratori e a tutti gli uomini e le donne di questa società. E' un traguardo straordinario quello della seconda stella". E subito a tranquillizzare i tifosi sul futuro di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez: "Non ci saranno problemi di rinnovo, perché da parte loro c'è grande voglia di continuare, ne parleremo con calma e arriveremo a una conclusione. Io sono contento di stare all'Inter, andrò avanti finché le forze me lo permetteranno".



"Questo è un ciclo ma il difficile sarà riconfermarsi" Un successo che non è un punto d'arrivo: "Questo è un ciclo e noi non abbiamo raggiunto il massimo, abbiamo creato un modello e lo abbiamo valorizzato a partire dall'allenatore che abbiamo sempre supportato - spiega - La nostra forza è di avere uno zoccolo duro di italiani per inculcare il valore del senso d'appartenenza, quest'anno sono arrivati 12 giocatori e il gruppo storico li ha 'contagiati', oggi abbiamo finito con fatica ma sempre col coltello tra i denti". In prospettiva: "Sarà difficile in senso assoluto riconfermarsi e per questo bisogna ripartire con umiltà e senza rivoluzioni. Dobbiamo anche badare a mantenere una certa sostenibilità, ma lo abbiamo fatto anche lo scorso anno. Tutte le squadre italiane non possono sperperare soldi, noi ci siamo riusciti e i tifosi possono essere fiduciosi".

"Zhang vuole continuare, noi bravi a sostituire chi è andato via" Nonostante una cavalcata straordinaria in campionato, non sono mancate le critiche: "Abbiamo un livello di esperienza anche come dirigenti e dunque riusciamo a farci scivolare addosso le insinuazioni e tutto il resto altrimeti si creano problemi". Su ciò che ha permesso all'Inter di non perdere ma piuttosto aumentare la sua qualità: "Siamo stati bravi a sostituire i partenti, non ci siamo allarmati, chi è andato via è stato sostituito degnamente, serve il coraggio di agire e rischiare - dice ancora - Per la Champions? E' un torneo e magari ti aiutano le circostanze favorevoli, lì dovremo migliorare e trovare la giusta determinazione per arrivare come lo scorso anno in finale, credo sia più un aspetto mentale che tattico agonistico". Sulle insistenti di un cambio di proprietà: "Con Zhang abbiamo parlato e lui vuole proseguire al vertice della società, sarà la proprietà ad annunciare eventuali cose ma c'è la voglia di proseguire. Io presidentissimo? Zhang è uno che delega e condividiamo tutte le scelte, ci ha fatto lavorare con grande tranquillità ed è soddisfacente per portare avanti un bel lavoro".