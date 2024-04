Furlani: "L'obiettivo era vincere, ci riproveremo"

"Innanzitutto facciamo i complimenti all'Inter. Avremmo voluto essere noi e siamo già al lavoro per la prossima stagione. Mancano 5 partite, vogliamo rimanere secondi e abbiamo la testa a questa gare". Così l' ad del Milan Giorgio Furlani a Dazn dopo il ko nel derby con l'Inter che ha consegnato ai nerazzurri il ventesimo scudetto della loro storia. " Noi facciamo la squadra per vincere, questo era l'obiettivo l'estate scorsa . Abbiamo fatto una grande rivoluzione la scorsa estate, quest'anno sarà un lavoro più leggero e ci riproveremo. L'obiettivo è sempre vincere", aggiunge Furlani.

"Pioli? E' lui l'allenatore del Milan"

Furlani non si è sbilanciato sul futuro di Pioli: "L’allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Siamo concentrati sul finire bene la stagione. Per come lavoriamo noi sulla parte sportiva le persone che riportano a Gerry Cardinale sono Moncada, Ibrahimovic ed io. Sono queste le persone che riportano a Gerry, con lui che prende sempre la decisione finale".