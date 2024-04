Il messaggio del presidente nerazzurro: "Il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso, tornare ai vertici in Italia e in Europa, insieme lo abbiamo centrato. Inzaghi è stato un regalo per me durante la mia presidenza. Voglio ringraziare anche i miei giocatori: siete il mio orgoglio e la forza propulsiva dell’Inter"

"Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui". Inizia così il messaggio di Steven Zhang per la conquista del ventesimo titolo nerazzurro: "Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la grande famiglia nerazzurra - prosegue Zhang -. Il giorno in cui abbiamo il cuore pieno di gioia perché l'Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire. Oggi, tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della seconda stella, un segno incredibile che abbiamo inciso insieme nella storia. Abbiamo affrontato innumerevoli sfide, tra successi e momenti di difficoltà, fino ad arrivare alla gloria più grande, che ci ripaga di tutti i nostri sforzi. Il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso, tornare ai vertici in Italia e in Europa. Insieme lo abbiamo centrato".