Inter, domenica la festa per uno scudetto storico

Società e tifosi nerazzurri si preparano alla festa per lo scudetto della stella: Inter-Torino spostata a domenica alle 12.30, a seguire la parata del pullman scoperto da San Siro al Duomo. I festeggiamenti sono appena cominciati per la squadra di Inzaghi ci sono ancora dei record da conquistare

Uno scudetto storico. Un avvenimento che sarà ricordato per anni. Il tricolore forse più freddo della storia con 3 gradi a fine aprile nella notte dei festeggiamenti. Ma anche indimenticabile perché arrivato a 5 giornate dal termine, come il Napoli l’anno scorso, per di più nel derby contro il Milan. Fatto mai avvenuto. Con un presidente giovane, lontano fisicamente ma vicino sui social. Zhang scherza in diretta Instagram con i suoi giocatori. Si gode il suo secondo scudetto e il suo settimo titolo. Chiama Moratti per fargli i complimenti, lui, come se tutto fosse partito dal vecchio presidente.