Ibra a Milanello: vuole blindare il secondo posto

Lo svedese presente a Milanello insieme a Moncada per chiedere alla squadra di chiudere l’era Pioli nel modo migliore: ipotecando il secondo posto in campionato dietro l’Inter nel match contro la Juve di sabato. Partita che Pioli giocherà in emergenza difesa: Theo, Calabria e Tomori squalificati, differenziato per Kjaer, Kalulu infortunato: la linea a 4 sarà composta da Musah, Thiaw, Gabbia e Florenzi

L'inferno stavolta è fuori da Milanello. Le critiche, le accuse e le voci sul futuro. Al contrario, dentro al centro sportivo rossonero c'è certamente rabbia e delusione, ma anche determinazione e voglia di rimettersi in pista per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Centrare il secondo posto conta tantissimo. Per onore, prestigio e soldi. Ma anche per fare in modo che l'era Pioli si chiuda come merita, per tutto quello che di bello c'è stato in questi 5 anni. Ibrahimovic e Moncada, presenti alla ripresa degli allenamenti, hanno voluto ribadirlo e far passare il concetto in maniera chiara. Da questa situazione si esce solo stando uniti. Squadra, staff, dirigenza. Concentrandosi sul presente, senza pensare a quello che sarà.