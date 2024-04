Giovedì alle 20 si giocano gli ultimi 18 minuti (più recupero) della sfida della 32^ giornata, sospesa lo scorso 14 aprile sul risultato di 1-1 dopo il malore di Ndicka. De Rossi punta su Azmoun nel tridente con Dybala ed El Shaarawy, novità in difesa con Smalling e Spinazzola. Nessuna rivoluzione per Cannavaro al debutto sulla panchina bianconera: davanti c'è Lucca con Pereyra a sostegno, Samardzic in mezzo e ballottaggio a destra tra Ferreira ed Ebosele

