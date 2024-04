La Roma riscatta la sconfitta casalinga contro il Bologna e nel prosieguo del match di Udine, interrotto per il malore a Ndicka, riesce a trovare il gol che vale la vittoria. Tre punti preziosi in chiave Champions. Durante gli ultimi 18' di gara, una chance per parte: Svilar sventa una conclusione di Lucca, Okoye una di Azmoun. Al 95' il colpo di testa di Cristante che risolve la sfida. Esordio con sconfitta per Cannavaro sulla panchina friulana

CLASSIFICA