Allegri vede la Champions: domenica 1° match point

Archiviato il pareggio di Roma, la Juventus preparerà in settimana la sfida di domenica alle 18 in casa contro la Salernitana: un match che può valere l’aritmetica certezza di giocare la prossima Champions. Allegri può essere soddisfatto della prestazione di Chiesa contro la Roma ma non di quella di Vlahovic. E nel girone di ritorno i bianconeri hanno messo da parte solo 20 punti, con appena due vittorie nelle ultime 14 partite

Il quarto pareggio consecutivo per la Juventus ha un sapore diverso rispetto ai precedenti. Intanto per la prestazione. La Juventus ha giocato e creato occasioni, certamente meglio e più rispetto alle ultime uscite. Poi per la classifica. Il pari consente di tenere la Roma a distanza e il discorso Champions è praticamente archiviato. Servono 3 punti per l'aritmetica e l'occasione domenica all'Allianz contro la Salernitana è di quelle che la Juventus non può fallire. Una sconfitta a Roma avrebbe reso la classifica molto complicata. E quel brivido finale sventato da Szczesny su Abraham ha reso il pareggio dell'Olimpico ancora più prezioso.