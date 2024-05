Lewis Ferguson ha ricevuto a Bologna il Premio Bulgarelli come miglior mezzala della Serie A. "E' un idolo per me e per tutta la squadra". Sul futuro: "Non ci penso, devo recuperare dall'infortunio. Qui però sono contento. Abbiamo fatto una stagione fantastica, ma non è ancora finita". All'evento c'era anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci: "Ci auguriamo rimarrà molti anni con noi"

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT