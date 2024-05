Inzaghi: "Inter già al lavoro per migliorare"

Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo aver ricevuto il premio Bulgarelli: "Lo condivido con tutto il mondo nerazzurro. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono qui in rappresentanza di tutta la famiglia". E sul futuro: "Guardiamo avanti, sappiamo quello che abbiamo fatto ma vogliamo migliorarci e stiamo già parlando di questo"

Dalla gioia dello scudetto appena conquistato al futuro. Simone Inzaghi ha parlato così dopo aver ricevuto il premio Bulgarelli . "Fa piacere ricevere questo premio che è giusto condividere con tutto il mondo Inter. Con i miei calciatori, la mia società e i tifosi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e io s ono qui in rappresentanza della famiglia Inter . Quello appena vinto l'ho definito lo scudetto della gioia, perché abbiamo fatto felici milioni di interisti che aspettavano la seconda stella che fortunatamente è arrivata. Per noi è un grandissimo orgoglio".

"Bisogna guardare avanti, ci stiamo già muovendo"

Nel calcio, vietato fermarsi. E l'allenatore dell'Inter ne è consapevole: "Nel calcio non bisogna fermarsi, bisogna migliorarsi, ho una società importante che si sta già muovendo per migliorare le cose. Il prossimo anno ci saranno ancora più partite, un Mondiale per club, dobbiamo farci trovare pronti. Bisogna sempre guardare avanti, sappiamo quello che abbiamo fatto, vogliamo migliorarci e stiamo già parlando di questo".