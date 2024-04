Marotta: "Ciclo dell'Inter non è nemmeno a metà"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 2 l'amministratore delegato dell'Inter ha parlato dello scudetto appena vinto, sottolineando come l'Inter sia riuscita a vincere nonostante abbia cambiato ben 12 giocatori in estate e ha spiegato come secondo il suo modo di vedere il ciclo non sia nemmeno a metà: "Non ci sono giocatori in scadenza e non ci sono partenze all'orizzonte. Tutti vogliono restare e noi vogliamo confermare questi giocatori"

