De Rossi: "Noi sotto tono, ora recuperare energie"

Un Daniele De Rossi soddisfatto solo a metà per il pareggio della sua Roma a Napoli che permette all'Atalanta di avvicinarsi pericolosamente al quinto posto attualmente occupato dai giallorossi: "Il pareggio non è da buttare a Napoli, ma non è il risultato e la partita che volevamo - spiega a fine gara - Il Napoli è molto forte, noi dovevamo essere più puliti con la palla. Siamo andati un po' meglio nel secondo tempo, ma bisogna fare meglio e ritrovare le forze per giovedì (contro il Bayer Leverkusen) contro una squadra che gioca bene". L'allenatore giallorosso non vuole sentire parlare di stanchezza: "Non lo so. Questa è una rosa costruita con non molti palleggiatori e quando non c'è Paredes si sente - dice ancora - Abbiamo fatto bene anche quando non c'è lui, bisogna fare meglio e la stanchezza a fine anno ce l'hanno un po' tutti. Se pensiamo che siamo stanchi, non faremo bene nel finale di stagione".