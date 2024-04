Gara equilibrata in avvio, poi praticamente solo Napoli dopo la mezz'ora, con la squadra di Calzona che è cresciuta pian piano arrivando a collezionare diverse occasioni, le migliori proprio nei minuti finali del primo tempo. Nemmeno un tiro in porta per la Roma, pericolosa in avvio quando Pellegrini di testa non inquadra da pochi passi. Poi inizia il duello tra Osimhen e Ndicka (che lo chiude in modo decisivo in almeno tre occasioni). Ndicka devia anche un tiro di Kvara, che per poco non inganna così Svilar, poi Svilar vola su Kvara e Di Lorenzo sfiora il vantaggio di testa. Ma l'occasione più ghiotta è quella sprecata da Anguissa al 36', quando si invola da solo verso la porta e poi scarica un destro forte quanto impreciso davanti al portiere