In questo speciale realizzato da Sky Sport vi facciamo rivivere in tre minuti la domenica speciale dell’Inter per celebrare la conquista del 20° scudetto e della seconda stella: dalla vittoria contro il Torino a San Siro nel match delle 12:30, all’abbraccio dei tifosi in delirio in Piazza Duomo alle 22, passando per una parata di 8 chilometri dallo stadio al centro di Milano in cima al bus scoperto, dove i calciatori hanno intonato cori insieme al popolo nerazzurro

INTER, LE FOTO PIU' BELLE DELLA FESTA SCUDETTO