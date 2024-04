Abraham e Ndicka ritrovati, ok per il Bayer

Contro il Napoli il centravanti inglese ha ritrovato il gol che gli mancava dalla scorsa stagione: non segnava dalla rete al Milan nell'aprile 2023. Assist di Ndicka: entrambi sono due giocatori di nuovo pronti per De Rossi, in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen

Mezzi tecnici, fisici e senso della rete. È tornato Tammy Abraham e serviva anche per avere una soluzione tattica in più per provare a scalfire l'imbattibilità del Bayer Leverkusen . Mancava da un anno il centravanti ex Chelsea all'appuntamento con questo gol e l'assist di NDicka per la testa proprio di Abraham permette a De Rossi di avere due giocatori di nuovo pronti e in fiducia, al contrario dei dubbi ancora da sciogliere sul ritorno di Lukaku e Smalling .

Abraham, ritorno al gol dopo un anno

Un gol per Tammy Abraham vissuto come una liberazione perchè mancava dalla scorsa stagione. Quando sempre in extremis realizzò il gol del pareggio contro il Milan. Era il 29 aprile del 2023 e pochi giorni dopo nell'ultima giornata di campionato si ruppe il crociato con uno stop lontano dal campo di 10 mesi. Un saliscendi da montagne russe. Tra i 27 gol del primo anno, decisivo per vincere la Conference League, fino a un anno perso per il crack al ginocchio. Ora è tornato per giocarsi il futuro a Roma che passa anche attraverso una qualificazione in Champions. Un futuro da scrivere adesso nella doppia sfida più importante dell'anno contro il Bayer Leverkusen.