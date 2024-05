Anche l'allenatore del Bologna ha parlato a Sky Sport: "Terzo posto? Questa squadra ha dimostrato sempre di aver voglia e lo spirito giusto. Oggi l'avversario è molto complicato, Juric prepara bene le sue squadre. Noi abbiamo raggiunto un grande obiettivo visto che dopo 22 anni ci siamo qualificati in Europa ma proveremo fino in fondo ad arrivare il Champions, sempre con grande rispetto dei nostri avversari". Poi sui singoli: "Saelemaekers? Non è mai facile lasciare una squadra come il Milan, ma ha voluto mettersi in gioco. Sapeva che doveva meritarsi il posto e spero possa continuare a crescere nel suo livello di gioco". Infine sull'avversario di oggi: "I complimenti di Juric? Fanno piacere perché mi conosce come persona, posso solo ringraziarlo e dire che è un ragazzo fantastico. Abbiamo giocato insieme con uno che è ancora un grandissimo allenatore come Gasperini"