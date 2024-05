Come riportato dal Napoli, l'attaccante georgiano ha svolto lavoro personalizzato in palestra dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di venerdì. Kvaratskhelia resta in dubbio per la trasferta sul campo dell'Udinese in programma lunedì alle 20.45

Il Napoli rischia di perdere Khvicha Kvaratskhelia per la trasferta a Udine. Come indicato dal Napoli nel suo report giornaliero, l'attaccante georgiano ha svolto lavoro personalizzato in palestra nella giornata di sabato. Il motivo? Un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di venerdì. Ecco perché la presenza di Kvara al Bluenergy Stadium (lunedì alle 20.45) resta in forte dubbio. Il club azzurro si è soffermato anche sulle condizioni di altri giocatori: "Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha fatto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Terapie per Zielinski".