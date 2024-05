De Rossi LIVE: "La Juve si affronta con rispetto"

"A volte mi nascondo, non mi piace dirvi la formazione. Stavolta è vero: non so come stanno i ragazzi, li vedrò dopo. Faremo un allenamento non troppo pesante e domani mattina ci prenderemo un'altra mezz'ora per fare una rifinitura che di solito non facciamo. Non dirò la formazione neanche a loro per vedere come stanno. Paulo comunque sta bene, fisicamente sta avendo delle prestazioni importanti ed è il giocatore che più mi sta stupendo dal punto di vista fisico"