Lazio nervosa e delusa: duro confronto coi tifosi

Zaccagni infuriato, Luis Alberto elettrico

Finale pessimo, ma anche lo svolgimento non è stato un granché. Sempre con il comun denominatore del nervosismo, come quello di un elettrico Luis Alberto o di Zaccagni, infuriato quando è stato sostituito poco dopo la mezz’ora perché già ammonito, come ha spiegato Tudor. Un cambio che non ha convinto e che col senno del poi non ha certo aiutato la squadra. Il pareggio di Monza frena sensibilmente la rincorsa Champions dei biancocelesti, che da complicata diventa compromessa. Tudor saggiamente non aveva mai parlato di obiettivi così ambiziosi, ha sempre pensato solo a blindare l’attuale settimo posto che vale l’Europa League. È curioso però che dopo neanche due mesi dal suo arrivo il nuovo allenatore inizi a pensarla come quello vecchio sul valore e la cilindrata mentale della rosa. Due allenatori, forse, fanno una prova.