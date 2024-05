Inter-Lazio, tutte le info sui biglietti e sulla festa scudetto

Dopo aver festeggiato per le vie della città, l'Inter si prepara a celebrare lo Scudetto anche allo stadio, in occasione della partita contro la Lazio. C'è grandissima attesa per l'ultima partita casalinga della stagione, in cui Lautaro Martinez solleverà il trofeo dello Scudetto . La partita, che si disputerà a San Siro, è in programma nel weekend del 18-19 maggio : la Lega Serie A non ha ancora comunicato data e orario ufficiali . Il club nerazzurro, però, ha già comunicato alcune informazioni importanti sul sito ufficiale.

Quando e come acquistare i biglietti

Ci sono 150mila richieste per assistere alla partita tra Inter e Lazio. La vendita dei biglietti aprirà martedì 7 maggio alle 10:30 e sarà dedicata agli abbonati alla stagione 2023/2024, che potranno acquistare per primi fino a due tagliandi. Mercoledì 8 maggio sarà la volta dei Soci Inter Club: potranno acquistare massimo 4 tagliandi, purché tutti per Soci attivi nella stagione in corso. In caso di disponibilità residue, dal 09/05 potranno continuare ad acquistare tagliandi sia gli abbonati che i Soci Inter Club. Al termine delle fasi prioritarie riservate ad abbonati e soci Inter Club, le ultimissime disponibilità saranno messe in vendita libera venerdì 10/05. In occasione di Inter-Lazio, la società specifica che non sarà attivo il cambio utilizzatore. Non sara possibile cedere biglietti o abbonamenti.