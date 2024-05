Intervenuto a Sky Calcio Club dopo Roma-Juventus, il difensore giallorosso ha detto: "Abbiamo fatto bene, era difficile perché loro sono molto difensivi ma abbiamo creato molto. Non siamo stanchi". Sul ritorno a Leverkusen in Europa League: "Ci crediamo, tutto è possibile. So come si vince quella coppa, ma anche la squadra ha fatto due finali". E sulle sue condizioni dopo il malore a Udine: "Adesso va tutto bene ed è tutto a posto dal punto di vista medico. Sono contento"

