Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

Serie A

L'Inter incassa la seconda sconfitta in campionato e il Sassuolo torna a sperare. Pareggiano tutte dal secondo al quinto posto, mantenendo le distanze invariate: tra Roma e Juve è 1-1 nello scontro diretto per l'Europa. Un punto a testa anche in Cagliari-Lecce e in Empoli-Frosinone. Colpo Verona con la Fiorentina. Si chiude lunedì con Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli