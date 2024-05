Abodi incontra giovedì Coni, Figc e Fip

Si terra' giovedì 9 maggio alle 15.30 l'incontro tra Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, e i vertici dello sport per parlare del progetto del governo per la costituzione di un'autorità di controllo delle gestione finanziaria dei club professionistici. All'incontro sono stati invitati i presidenti del Coni, della Figc e della Fip, Giovanni Malago', Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, il presidente della Lega di serie A, Casini, e le varie componenti delle leghe

