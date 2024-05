Tocca a Thuram, tornerà titolare a Frosinone

Ora tocca a Thuram. In campo a Frosinone e poi nella progettazione del futuro. Per cominciare tornerà titolare allo Stirpe e darà il cambio al suo gemello Lautaro. Marcus infatti ha riposato col Sassuolo e adesso è pronto per migliorare ulteriormente le sue statistiche. 12 reti in campionato, 14 totali, e 7 assist. Incluso il gol scudetto…