Si avvicina una scadenza importante per l’Inter. Da quello che filtra in settimana è attesa la firma del presidente Steven Zhang con il fondo americano Pimco per un finanziamento di 3 anni da 420/430 milioni. La trattativa non è ancora chiusa ma la direzione sembra tracciata. Salvo sorprese tra il 15 e il 17 maggio tutto dovrebbe essere risolto e, così facendo, Zhang potrebbe chiudere il precedente prestito di Oaktree da 275 milioni più interessi in scadenza il 20 maggio. Se Zhang non restituisse questa somma, Oaktree potrebbe escutere il pegno e riscattare le azioni del presidente diventando di fatto proprietario del Club. Ipotesi al momento sempre più lontana visto i progressi nell’affare con Pimco che dunque è pronto a prendere il posto di Oaktree al fianco del presidente Zhang.