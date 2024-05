Probabili formazioni Serie A della 36^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi ruota ancora e a Frosinone tocca a Lautaro restare fuori. Calzona, per il big match contro il Bologna, ritrova Kvara. Juventus senza Danilo e con Milik favorito. Pioli ha dubbi in difesa e mediana. Torino senza Vlasic. De Rossi e Gasperini potrebbero cambiare non poco dopo il giovedì di Europa League. Udinese con idea doppio attaccante

PROBABILI FORMAZIONI 36^GIORNATA: I 'CAMPETTI'