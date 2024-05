Spinazzola, lesione flessore della coscia destra

Lesione al flessore della coscia destra per Leonardo Spinazzola, costretto a uscire dopo 21 minuti nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Pur non conoscendo l'entità della lesione si può dire che la sua stagione è praticamente finita, con la Roma che ha ancora solamente tre impegni di campionato (Atalanta, Genoa ed Empoli) in due settimane.