Serie A

Bologna e Juventus raggiungono la certezza aritmetica di partecipare alla prossima Champions (oltre a Inter e Milan), con l'Italia che avrà anche un quinto slot grazie al ranking Uefa per Nazioni. L'Atalanta (al momento quinta) potrebbe accedere alla Champions anche vincendo la finale di Europa League, 'liberando' un posto. La Fiorentina, in caso di trionfo in Conference, andrebbe in Europa League. Possibili dunque 6 italiane in Champions e 9 complessive in Europa? Sì, ecco perché… CLASSIFICA SERIE A