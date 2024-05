Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra per l'attaccante nigeriano: la sua stagione finisce con due settimane di anticipo

Si conclude con due giornate di anticipo la stagione di Samuel Chukwueze. L'attaccante del Milan è stato sottoposto in mattinata ad esami clinici approfonditi, che hanno evidenziato la lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Ad annunciarlo è lo stesso club rossonero, specificando che l'evoluzione clinica del giocatore verrà controllata con una nuova risonanza nel corso della prossima settimana. Partito titolare nel match di sabato contro il Cagliari, Chukwueze era stato costretto ad abbandonare il campo dopo il primo tempo, sostituito all'intervallo da Leao. Pioli dovrà dunque fare a meno di lui per gli ultimi due impegni del Milan, sabato 18 maggio contro il Torino e all'ultima giornata in casa contro la Salernitana.