Inter, Inzaghi a caccia del record di Mancini

Il demone sta cucinando. Scrivono così sui social gli estimatori di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter in effetti sta facendo incetta di record e premi. L’ultimo è quello della sua città, consegnato per essere diventato il primo allenatore di Piacenza a conquistare lo scudetto in Serie A maschile. Premio che si somma al Bulgarelli e al Bearzot e agli altri che seguiranno per colui che è stato, insieme a Motta, il miglior allenatore di questa Serie A. Quanto ai record Inzaghi ha nel mirino il primato di punti nella storia dell’Inter. Per il momento appartiene a Mancini con 97 e per batterlo Simone dovrà superare Lazio, la sua ex squadra, e Verona. Così facendo salirebbe a quota 98. Nel frattempo Inzaghi sta aumentando il suo bottino. Con 6 trofei in nerazzurro ha staccato Mourinho ed è terzo a una sola coppa di distanza da Herrera e Mancini. Insomma è a buon punto e i tifosi possono ben sperare visto che Marotta ha dichiarato che questo ciclo non è neanche a metà. Il passaggio necessario per proseguire peró è firmare il rinnovo a fine stagione. I dirigenti sono sereni e tranquilli ma soprattutto convinti di continuare con Inzaghi, il demone che ha cucinato la seconda stella.

