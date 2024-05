Nei video (in testa e qui sotto) il gioco fatto a Sky Calcio Club: quale è il giocatore indispensabile di Inter e Milan? Per i campioni d'Italia le opzioni sono Lautaro, Barella e Thuram; per il Milan la terna è composta da Maignan, Theo Hernandez e Leao. Le scelte di Capello, Bergomi, Marchegiani e Bucciantini. Qualcuna vi sorprenderà...