Novità in vista della prossima stagione per la norma relativa al tesseramento di nuovi calciatori extracomunitari. Le società della Serie A, infatti, potranno acquistare due nuovi extracomunitari senza il vincolo della sostituzione che valeva fino a questa stagione. Di fatto non cambierà nulla per quanto riguarda la lista dei 25 giocatori da presentare alla Serie A, saranno sempre due i giocatori extracomunitari che si potranno iscrivere, ma per tesserarne uno nuovo le società non dovranno per forza sostituirlo con uno già in rosa. Il via libera è arrivato durante il consiglio federale della Figc. "Abbiamo smussato gli ultimi angoli e approvato questa norma attesa da tantissimi anni. E' un successo che noi riteniamo di condividere ma che deve essere ascritto in maniera decisa alla disponibilità dell'Aic", ha spiegato il presidente della Figc Gabriele Gravina, precisando che "il numero resta quello, è solo una sostituzione. Non c'è nessun aumento nel numero degli extracomunitari".