Il Napoli rischia di giocarsi la possibilità di qualificarsi alle coppe europee senza il suo bomber. Victor Osimhen non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni a Castelvolturno, sottoponendosi solo a terapie dopo il problema muscolare accusato contro il Bologna. Diventa più probabile il suo forfait per la sfida alla Fiorentina, in programma all'Artemio Franchi venerdì 17 maggio alle 20:45. Una partita che è un vero e proprio spareggio per l'ottavo posto e la conseguente qualificazione in Conference League. Il Napoli è al momento nono, due punti dietro ai viola in classifica.