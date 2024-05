Sono quattro i giocatori fermati dal giudice sportivo dopo la 36^ giornata: due giornate di stop per Henry, espulso nel finale di Verona-Torino. Stagione finita per lui a meno che l'Hellas debba giocare lo spareggio salvezza. Un turno di squalifica per i diffidati Gabbia, Koopmeiners e Alessio Romagnoli. Ecco la situazione di indisponibili e recuperabili in vista del prossimo turno

