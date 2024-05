Florent Ghisolfi è sempre più vicino alla Roma . L'attuale direttore sportivo del Nizza è da giorni il favorito per prendere il posto lasciato vacante da Tiago Pinto, tanto che ormai sono stati definiti anche gli ultimi accordi per il suo arrivo. Dovrà chiudere con il Nizza per poi iniziare la sua nuova avventura a Roma. Ghisolfi lavorerà a stretto contatto con Lina Souloukou e con Daniele De Rossi. Si legherà al club giallorosso con un contratto triennale e avrà un ruolo centrale nelle scelte di mercato.

L'esperienza al Nizza

Trentanove anni, ex centrocampista con una decina di presenze in Ligue 1 con il Reims tra il 2012 e il 2014, Ghisolfi ha già lavorato al Lens prima di approdare in Costa Azzurra. Ed è stato proprio lui, la scorsa estate, a volere l’italiano Francesco Farioli per la panchina del Nizza. Ha deciso di affidare la squadra a un allenatore giovanissimo, di appena 35 anni (il brasiliano Dante, difensore e capitano, ne ha -per dire- 40) che non aveva mai allenato nei Top 5 campionati europei ma aveva esperienze solo in Turchia.