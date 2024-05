Andrea Agnelli ha salutato Massimiliano Allegri dopo l'esonero arrivato in giornata. L'ex numero uno del club bianconero aveva voluto fortemente il tecnico toscano alla guida della Juve sia nel 2014, sia nel 2021

L'esonero di Massimiliano Allegri ha suscitato diverse reazioni tra i giocatori e non solo. Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, ha voluto esprimere il suo particolare ringraziamento all'ormai ex allenatore della Juventus con un messaggio pubblicato sui social. "Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…". L'ex numero uno del club bianconero aveva voluto fortemente il tecnico toscano alla guida della Juve sia nel 2014, sia nel 2021. Il rapporto tra Allegri e la Vecchia Signora si chiude dopo 8 stagioni complessive e 12 trofei vinti.