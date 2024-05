Simone Inzaghi torna con i titolari, nella sfida che sarà un'ulteriore festa per la conquista dello scudetto. Unico dubbio Dumfries-Darmian sulla fascia destra. In attacco si ricompone la coppia Thuram-Lautaro. Tudor senza lo squalificato Romagnoli, ancora out per scelta tecnica Luis Alberto: Zaccagni con Kamada sulla trequarti. Le probabili formazioni di Inter-Lazio, in programma domenica 19 maggio alle 18 e in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky