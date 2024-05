La Joya recupera ed è regolarmente in gruppo, ma De Rossi potrebbe comunque schierare Baldanzi dal 1’ nel tridente con Lukaku ed El Shaarawy. Gilardino con Strootman tra i titolari. Davanti c’è Retegui supportato da Gudmundsson. Le probabili formazioni di Roma-Genoa in programma domenica 19 maggio alle 20.45 e in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky