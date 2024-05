Lorenzo Pellegrini ha segnato otto reti in questo campionato, solo nel 2021/22 (nove) ha realizzato più gol in una singola stagione di Serie A. In aggiunta, nel 2024 solo Teun Koopmeiners (11) ha preso parte a più gol del capitano giallorosso (nove: sei reti e tre assist) tra i centrocampisti in Serie A – la prossima, inoltre, sarà la sua 250ª presenza nella massima serie.