L’attaccante dell’Inter, al termine della sfida contro la Lazio, ha parlato del suo rinnovo di contratto: "Non so cosa succederà. Nella settimana che arriva dovremo trovare un accordo". Poi, sullo scudetto conquistato quest’anno: "Ce lo siamo meritati. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto"

"Non so cosa succederà. Nella settimana che arriva dovremo trovare un accordo". Lautaro Martinez parla così sul tema rinnovo. L’attaccante argentino, intervenuto al termine del match pareggiato contro la Lazio a San Siro, detta i tempi riguardante il prolungamento di contratto con i nerazzurri. La trattativa va avanti da un po’ ed entrambe le parti hanno sempre manifestato la loro volontà nel voler trovare l’accordo per il rinnovo di contratto (considerando, comunque, che l’attuale scadrà nel 2026). Oltre al tema rinnovo, in casa Inter è tempo di festeggiare lo scudetto: "Ce lo siamo meritati – ha continuato Lautaro. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto".