Debutto indimenticabile per l'allenatore della Juventus, che passa dallo choc iniziale alla pazza rimonta in 8': "Dopo la vittoria della Coppa Italia era normale che ci fosse un calo. Ma questa squadra ha spirito e i ragazzi hanno dimostrato il loro orgoglio"

Dallo choc iniziale alla corsa esultando e saltando sotto la pioggia al momento del 3-3. Un esordio folle, quello di Paolo Montero sulla panchina della Juventus, con il primo gol subìto dopo appena 2', il rischio del tracollo e nel finale l'incredibile rimonta in 8'. " Risultato giusto ", commenta l'allenatore della Juve. "Era normale un calo dopo una vittoria importante", prosegue facendo riferimento alla finale di Coppa Italia, in cui si era vista una delle migliori Juventus della stagione. "Dopo una vittoria importante come quella di mercoledì mentalmente un po’ si cala . Quando hai questo calo contro una squadra come il Bologna è difficile. Dopo è uscito l’orgoglio di questi ragazzi e la voglia di indossare questa maglia".

"Agitazione speciale, accoglienza incredibile"



Montero ha proseguito parlando delle sue emozioni, alla prima da allenatore della Juventus: "Avevo un’agitazione speciale, non so come descriverla. Mi hanno dato una gioia incredibile. Mi hanno dato un’accoglienza incredibile. Ho trovato una squadra con un buon spirito. Il riflesso sono stati gli ultimi 20 minuti. Sai benissimo che non sei dentro è difficile dare un’opinione. Io l’ho vista bene. Quando giocavo ero dentro a certe dinamiche potevo parlare. Io li ho visti molto bene ma ognuno reagisce in modo diverso".