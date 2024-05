Thiago Motta: "Futuro? Parlerò col presidente"

“Adesso dobbiamo goderci la festa, del futuro parleremo internamente col presidente ". Dopo il pari con la Juventus, e nel bel mezzo della festa al Dall'Ara, Thiago Motta non si sbilancia e non fornisce indizi riguardo la sua permanenza o l'addio alla panchina del Bologna. "Abbiamo fatto una grande stagione fino a oggi, insieme. Per me la cosa più importante è questo rapporto che si crea coi giocatori . Guardo ognuno in faccia, cerco di dare loro quello che si meritano. Sono tanti, non sempre possono giocare tutti, alle volte meriterebbero tutti ma non possono giocare tutti. Voglio bene a ognuno di loro, lo dico anche a loro. Hanno dato il massimo per giocare in questo modo, nessuno si aspettava questi risultati, la nostra squadra oggi è una grande realtà. I ragazzi hanno voglia, fame, vogliono lavorare bene; dobbiamo approfittare, goderci tutto fino all'ultimo minuto". Infine, a spiegare ancora meglio la sua filosofia, una riflessione: "Che caratteristica deve avere il giocatore moderno? Se fa un ruolo solo deve essere un fenomeno e fare la differenza, altrimenti deve avere intelligenza calcistica per interpretare più ruoli anche nel corso della stessa partita".

Saputo: "Faremo di tutto per trattenere Motta"

E mentre al Dall'Ara risuonavano le note della Champions League, ha parlato anche il presidente Joey Saputo: "È stata una stagione bellissima, all'inizio dell'anno non avremmo mai pensato di essere in questo momento in questa posizione di classifica. Peccato per la partita perché volevamo chiudere al Dall'Ara con una vittoria. Non ho mai avuto paura di mettere la faccia davanti ai nostri tifosi che sono sempre stati fantastici con noi. Per me era molto importante riportare Bologna in alto. Ci abbiamo messo un po' di tempo però è andata bene dai. Motta lo incontriamo questa settimana e faremo di tutto per continuare questo percorso qui". Poi, sulla Champions League: "Non mi sono ancora reso conto che siamo in Champions League, abbiamo lavorato tanto per arrivarci però ora restare a questo livello è ancora più duro".