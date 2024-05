Intervenuto in esclusiva su Sky, Walter Zenga ha individuato i 3 uomini chiave dello scudetto dell’Inter: "Il primo è Dimarco. Poi Mkhitaryan, perché è sempre stato presente e ha dato davvero un grandissimo contributo. Come terzo, invece, direi Sommer. Sono onesto: non ero molto convinto di lui, ma in realtà è stato un acquisto perfetto". Nel VIDEO l'intervista completa

INTER-OAKTREE, LA GIORNATA IN DIRETTA