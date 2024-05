Marotta: "Alzeremo l'asticella, non abbiamo paura"

Sono ore caldissime per l'Inter tra questioni societarie - martedì 21 maggio scadrà il termine per la restituzione del prestito (275 milioni +interessi) al fondo Oaktree - e progetti per il futuro. Durante la cena scudetto al Castello Sforzesco di Milano, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha preso la parola e ha parlato di futuro. "Ho detto che smetterò nel 2027? Nella vita si può sempre cambiare idea. Se si va avanti cosi è difficile smettere. Non abbiamo paura, siamo l’Inter. Abbiamo nuove strategie, alzeremo l’asticella". "Il segreto di tutto quello che abbiamo fatto sono i ragazzi - ha detto Simone Inzaghi dal palco - Momento particolare di questa stagione? Mi viene in mente Lecce-Inter, la Juve era ancora vicina, è stata una vittoria fondamentale”.