Montero-Motta e il possibile passaggio di consegne

Dopo la gara col Bologna, ci sarà l'ultimo atto di Montero, allo Stadium contro il Monza. Poi l'ex difensore tornerà dai suoi ragazzi dell'Under 19 per lasciare spazio a chi dovrà riportare la Juventus in alto con un progetto ambizioso. Giuntoli lo ha individuato in Thiago Motta. Adesso tocca a lui

Quel lungo abbraccio finale, per un'amicizia profonda nata a Coverciano, potrebbe essere anche l'immagine di un passaggio di consegne. Montero, subentrato ad Allegri per traghettare la Juve in un mare calmo dopo la tempesta, e Thiago Motta comandante designato per riportare la Juventus a una destinazione migliore, dopo il triennio dell'Allegri bis, con poche soddisfazioni e molte critiche. Intanto Montero si è tolta una bella soddisfazione dopo un inizio choc che sembrava rendere il suo esordio in serie A un vero e proprio incubo. Invece quello che la Juventus non è riuscita a fare in 75 minuti lo ha fatto in 8, approfittando di un calo di tensione del Bologna e sfruttando gli errori difensivi della squadra di Motta che fino a quel momento aveva dominato e dato spettacolo.