Dopo aver centrato la salvezza, Claudio Ranieri ha deciso di lasciare il Cagliari e l'ha annunciato in un video postato sui social della società sarda: "Siete stati per anni il mio rifugio, lascio a malincuore ma giusto farlo ora. Spero di aver rappresentato la Sardegna al meglio". Giovedì 23 maggio alle 20:45 l'allenatore si siederà sulla panchina dei sardi per l'ultima volta nel match contro la Fiorentina

L'avventura di Claudio Ranieri al Cagliari si è conclusa con la salvezza conquistata contro il Sassuolo. "Giusto lasciare adesso, è stata una decisione dura e sofferta", ha dichiarato il tecnico, "lascio dopo una promozione e una salvezza, preferisco andare via così, non voglio macchiare questi anni ". La risposta della società non si è fatta attendere: " Cagliari è e sarà sempre la tua casa . Per sempre grati mister". Ranieri si siederà sulla panchina dei sardi per l'ultima volta contro la Fiorentina (fischio d'inizio giovedì 23 maggio alle 20:45).

Con il Cagliari due esperienze e tante soddisfazioni

Era il 1988 quando Ranieri arrivò al Cagliari per la prima volta. Il club si trovava in Serie C e il tecnico romano riuscì nell'impresa di conquistare due promozioni consecutive, dalla C alla B e dalla B alla A. Anche il quell'occasione Ranieri condusse il Cagliari alla salvezza prima di lasciarlo, con la promessa di ritrovarsi un giorno. Quella promessa è stata mantenuta nella stagione 2022/23. I sardi stavano vivendo nuovamente una situazione complicata, ma un passo alla volta l'allenatore ha portato la squadra fino ai playoff, in cui hanno conquistato la promozione in Serie A. Il cerchio si è chiuso con la salvezza ottenuta contro il Sassuolo e Ranieri ha salutato un'altra volta il Cagliari, lasciando un ricordo indelebile.