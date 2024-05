Claudio Ranieri ha deciso di lasciare il Cagliari a fine stagione, dopo aver conquistato la salvezza nello scontro diretto contro il Sassuolo. Un legame fortissimo quello tra la Sardegna e l'allenatore romano, tornato per riconoscenza verso un popolo che gli aveva dato tanto e che aveva bisogno di lui. In questo estratto da "Uomo della Domenica" di Giorgio Porrà, l'allenatore ci rivela quale fu però l'elemento decisivo per il suo ritorno nel dicembre del 2022

RANIERI LASCIA IL CAGLIARI: IL SUO MESSAGGIO. VIDEO