L'allenatore dopo la vittoria che assicura almeno l'ottavo posto: "Reagire così mi fa capire che abbiamo ancora energie per la finale di mercoledì. Olympiacos squadra con autostima e organizzazione. Futuro? Testa alla finale, non cerchiamo distrazioni, poi tireremo le somme" - ha detto a DAZN

"I primi venti minuti del secondo tempo siamo entrati molli, fortunatamente ci siamo svegliati e l'abbiamo portata a casa. Siamo alla fine di una stagione lunghissima, ma reagire così mi fa capire che abbiamo ancora energie per la finale di mercoledì". Così Vincenzo Italiano dopo il 3-2 contro il Cagliari che dà la certezza alla Fiorentina di un posto in Europa la prossima stagione: "È stata una partita vera, il Cagliari ha fatto una grande prestazione. Un po' di rammarico per il campionato c'è, qualche punto per strada lo abbiamo perso" - ha detto a DAZN.