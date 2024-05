Si chiude con la squadra in cerchio che si stringe attorno al suo allenatore, la bellissima avventura del Bologna in questa stagione e quella di Thiago Motta sulla panchina rossoblù. L’allenatore saluta così i suoi giocatori: stretto nel loro abbraccio , per poi andare a cercarli uno ad uno. Bellissimo, lungo e sentito quello con De Silvestri. “Chiudiamo un ciclo bellissimo” , commenta un Thiago Motta visibilmente emozionato ai microfoni di Sky dopo la partita con il Genoa. “Abbiamo vissuto tante emozioni nel corso di un ottimo campionato: è un gruppo che ha fatto la storia di questo club . Penso di aver compiuto un lavoro importante dal primo giorno all’ultimo, con il massimo impegno e rispetto. A Bologna lascio l’amore e la mia passione , l’ambizione e grande rispetto per i giocatori che ho avuto il privilegio di allenare. Voglio bene a ognuno di loro allo stesso modo, auguro il meglio a questi ragazzi e a questa squadra. Li ringrazio veramente”.

"Ci sarò sempre per loro"

E quanto tenga a loro lo conferma quando gli viene chiesto cosa si “porterà via” da Bologna, nella sua prossima esperienza: “I miei ragazzi, come ho sempre fatto in questo lavoro, da quando ho iniziato. Non sarò più il loro allenatore, ma resterò un padre, un amico o un fratello maggiore, quello che vogliono. Se avranno bisogno di me, potranno sempre contare su di me. Ha funzionato perché io ho dato tutto per loro e loro tutto per me”.