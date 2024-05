Juric: "Non ho rimpianti. Domani gara della vita"

Giornata di conferenza stampa - e di bilanci - in casa Torino, in vista della sfida di domani contro l'Atalanta. Una partita che arriva subito dopo il successo dei bergamaschi in Europa League e presentata così da Ivan Juric: "È stata una partita molto dura. L'Atalanta è stata brava in difesa. Ma anche cinica e determinata in attacco. Hanno giocato una sfida perfetta. Gasperini? L'ho sentito prima della finale. Sa quanto io sia felice per lui. Il suo successo parte dal settore giovanile, dove ha saputo riconoscere le qualità giuste. Domani proporremo il nostro calcio, dobbiamo fare la partita della vita. Non è una passeggiata. Loro hanno tante scelte: se non gioca Zappacosta c'è Holm. O in attacco, dove hanno un secondo tridente". Sulle scelte: "Manca Rodriguez, non può giocare dall'inizio per un problema alla caviglia. Ma lo porto, vedremo se servirà a gara in corso. La formazione è la stessa del Milan, sono rimasto soddisfatto di tutti. Vorrei ripetere la stessa squadra togliendo Rodriguez".